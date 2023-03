Fiorano, gratta e vince 200mila euro "E’ una pensionata"

Gratta e vince 200mila euro. Un 8 marzo da ricordare per una pensionata fioranese che ha vinto una discreta somma con un ‘grattino’ che si chiama ‘fai 13’. E 13 l’ha fatto, la signora, ‘investendo’ 5 euro che le hanno fruttato quarantamila volte l’importo speso.

Due i numeri vincenti: il 26, per centomila euro e, manco a dirlo, il 13 per ulteriori centomila euro di vincita che alla signora hanno regalato una giornata a suo modo indimenticabile. Nulla che vedere con l’ultima vincita importante in quel di Fiorano – nel 2018 un ‘Miliardario Mega’ premiò un giocatore 2 milioni di euro – ma comunque un bel regalo alla pensionata.