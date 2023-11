Fiorano, il 2 dicembre scade il pagamento della Tariffa rifiuti

E’ stato postalizzato in questi giorni, a Fiorano, l’avviso di pagamento relativo al saldo della Tassa Rifiuti per l’anno 2023. La scadenza della rata di saldo è il 2 dicembre 2023. Il saldo è pari al 33,33% dell’importo dovuto sulla base delle tariffe approvate per il 2023. Il pagamento può essere effettuato a mezzo F24 precompilato allegato all’avviso, pagabile presso tutti gli sportelli bancari e postali o mediante home banking.