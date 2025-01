’Fiorano in festa’ cerca volontari

Si è conclusa con grande soddisfazione, la prima parte di eventi organizzati in piazza Ciro Menotti, dal Comitato ‘Fiorano in festa’, in occasione delle feste. "Le iniziative del Magico Natale a Fiorano, hanno trasformato il cuore del paese in un vero e proprio ritornello di festa e armonia, creando spazi per celebrare insieme con artisti locali, clown, la banda, laboratori creativi, giochi in piazza, bancarelle, tradizioni", ha detto la neo presidente del Comitato Fiorano in festa, ricordando come gli eventi si protrarranno fino al prossimo 6 gennaio e non senza che la stessa Pè ringrazi, oltre al Comune, "tutti coloro che hanno reso possibile questo momento magico, dagli sponsor con un particolare grazie a Smaltochimica, ai volontari, alle associazioni locali, fino ai cittadini che con entusiasmo hanno animato la piazza".

La presidente del Comitato lancia poi un appello a tutti i giovani perché si propongano come volontari per partecipare all’organizzazione dei prossimi eventi del Sempre Maggio Fioranese, dal momento che le prime riunioni per organizzare l’evento si terranno già a febbraio. "Quella del volontariato – conclude la presidente di ‘Fiorano in festa’ – è un’esperienza portatrice di cultura e umanità, e rappresenta un pilastro della nostra società".