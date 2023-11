Fiorano in lutto per la scomparsa di Gaetano Orlandi

Cordoglio per la morte di Gaetano Orlandi. “Ciacci”, così era conosciuto, aveva 72 anni e abitava a Fiorano assieme alla moglie Gianna. Aveva un figlio di nome Matteo. Perito agrario, in gioventù è stato consigliere comunale a Fiorano per poi assumere la presidenza della Cantina Pedemontana, a Braida di Sassuolo. Ha ricoperto anche l’incarico di presidente dell’Unione Cooperative di Modena. I funerali si svolgeranno questa mattina, alle 9,30, nella Chiesa Parrocchiale di Fiorano e la salma sarà tumulata nel locale cimitero.