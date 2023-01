Fiorano, in pensione il vicecomandante Ferdinando Storti

E’ andato in pensione a inizio 2023, all’età di 58 anni, il vicecomandante della stazione di Polizia Locale di Fiorano Modenese, Ferdinando Storti. Molto conosciuto e apprezzato dalla comunità, è entrato in servizio proprio a Fiorano – come agente – nel 1993, e per trent’anni ha servito i fioranesi con professionalità e impegno.

La Giunta, con l’assessore alla sicurezza Davide Branduzzi, ha salutato Storti "ringraziandolo, a nome di tutta la città, per il lavoro svolto e gli insegnamenti trasmessi a tanti".