Fiorano, la scelta ecologica: "In arrivo nuove case dell’acqua"

Entreranno in funzione entro fine marzo le nuove ‘Case dell’acqua’ di Fiorano che sostituiranno le due macchine non funzionanti. Le nuove ‘casette’ costeranno circa 50mila euro, la metà dei quali finanziati con un contributo regionale.

Le stazioni esistenti, collocate in via Santa Caterina e nel parcheggio del bocciodromo di Spezzano, sono già state rimosse e verranno sostituite da dispositivi più funzionali.

Le nuove ‘Case dell’acqua’ consentiranno di caricare la tessera direttamente sul posto e saranno anche dotate di un sistema a gettoniera: gli utenti non dovranno però cambiare la card, potendo utilizzare quella già in loro possesso. Inoltre sulle macchine sarà indicato un numero verde a cui segnalare eventuali guasti, in modo da ottenere un intervento più rapido.

"La sostituzione delle ‘casette’ esistenti – spiega l’assessore all’ambiente Luca Busani – migliorerà questo importante servizio: abbiamo deciso di mantenere immutati i costi dell’erogazione, per sostenere i tanti cittadini che fanno questa scelta di carattere ecologico, prima ancora che economico, nella speranza che, sulla base del loro esempio, sempre più persone utilizzino queste casette, e riducano così la produzione di rifiuti plastici domestici e l’impatto della filiera distributiva dell’acqua in bottiglia".

L’inaugurazione delle nuove ‘casette’ è in programma per il prossimo 22 marzo.