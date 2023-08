Fiorano: lavori di asfaltatura e posa fibra ottica in corso

Continuano i lavori di asfaltatura stradale a Fiorano Modenese, sfruttando l’estate per creare meno disagi alla circolazione stradale che in questo periodo è decisamente meno congestionata rispetto agli altri mesi dell’anno.

La prossima settimana sono previsti diversi interventi in via Carducci, via Leopardi, via Manzoni, via Arno e via Goldoni e a questo proposito sarà istituita la chiusura stradale con divieto di transito – eccetto residenti, soccorsi e veicoli autorizzati – e il divieto di sosta con rimozione nei tratti interessati dalle ore 7 di lunedì fino alla fine del mese.

Per lo stesso periodo sono previste modifiche alla viabilità – restringimento stradale con senso unico alternato e il divieto di sosta – su via Malmusi, via delle Cave, via Magellano, dove sono previsti i lavori di scavo per la posa della fibra ottica.