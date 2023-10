Fiorano, niente patrocinio alle feste che pubblicizzano l’alcol

L’amministrazione di Fiorano non concederà più il suo patrocinio a feste con denominazione alcolica. Il Comune del sindaco Francesco Tosi (nella foto) è infatti tra i primissimi a livello provinciale, e non solo, ad aver approvato in Consiglio l’Ordine del Giorno proposto dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada locale (Aifvs), rappresentata da Franco Piacentini e Maria Assunta Partesotti. Voto favorevole di tutti i presenti, fatta eccezione per tre consiglieri che si sono astenuti. In ogni caso, nessun contrario. "È assolutamente doveroso che il Comune non dia valore col proprio patrocinio ad eventi che enfatizzano il consumo di alcol. Credo che i cittadini siano fieri della scelta del Consiglio comunale, che fa da apripista, spero, anche per altri", ha detto Tosi. Soddisfazione da parte di Aifvs che, come spiega Franco Piacentini, proprio lo scorso anno in questi giorni chiedeva l’adozione di misure atte a contrastare l’abuso di alcol. "Sono anni che osserviamo i Comuni patrocinare feste dove si strizza l’occhio al consumo di alcolici – commenta Piacentini – e sono altrettanti anni che chiediamo agli stessi invece di mantenere le distanze. Quando un Comune concede il patrocinio, poi fa più fatica ad organizzare, ad esempio, le pattuglie della Polizia locale per i controlli su un evento che lui stesso ha promosso".

Per Piacentini bisogna dunque contrastare, per prevenire, le iniziative che mettono al centro l’abbinamento tra alcol e divertimento, alimentando questa cultura e le tragiche conseguenze che ne derivano. "L’anno scorso – riferisce l’associazione – abbiamo richiesto un accesso agli atti ai vari comandi di Polizia Locale per analizzare le sanzioni per guida in stato di ebbrezza. E’ emerso che la maggioranza di queste sanzioni è avvenuta a seguito di un sinistro, piuttosto che per un controllo". Ed è proprio per questo che l’associazione ritiene necessario sensibilizzare la cittadinanza su un tema tanto grave. "Chi, al netto del proprio interesse, pone sulla bilancia i pro e i contro del consumo di alcol, non ha difficoltà ad affermare che i danni siano superiori ai vantaggi. Bisogna cambiare il modo di pensare", dice Piacentini. Tra le amministrazioni che starebbero analizzando la proposta dell’Aifvs ci sarebbero i Comuni di Modena, San Felice sul Panaro, Finale Emilia e Prignano. Per quanto riguarda gli altri Comuni del Distretto, Sassuolo fa sapere che "feste con denominazione alcolica a Sassuolo non vengono patrocinate da anni", mentre per il Comune di Formigine "la proposta di Ordine del Giorno deve essere valutata". L’amministrazione formiginese inoltre ricorda che "oltre ai controlli su strada da parte degli agenti di Polizia locale, in questi anni sono state numerose e costanti le azioni volte alla prevenzione dell’abuso di alcol alla guida". L’Amministrazione comunale di Maranello fa sapere che "al di là della proposta in oggetto, sulla quale faremo delle valutazioni, può essere utile ricordare che il Comune di Maranello ha già approvato anni fa una ‘Carta Alcologica’, il cui contenuto è molto simile a questo odg. Con quel documento l’amministrazione si è impegnata ad agire su vari fronti a contrasto degli abusi di alcol. Tra le più recenti iniziative compare anche ‘Obiettivo zero’, rivolta ai giovani e sviluppata proprio in collaborazione con l’associazione ‘Familiari Vittime della Strada’ che ha proposto l’odg".

Ylenia Rocco