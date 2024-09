Fiorano, ospiti internazionali e artisti emergenti

È stata presentata, ieri mattina, la nuova stagione del Centro Culturale di via Vittorio Veneto, situato ai piedi del Santuario.

Lo spazio polifunzionale è ormai da anni un gioiello del territorio fioranese, con varie iniziative che si susseguono spaziando dalla musica alla letteratura. Le proposte per l’anno 2024-2025, a cura del Comitato Fiorano in Festa e con il patrocinio del Comune, confermano le rassegne "Concerti al Centro", "Cenacolo Letterario", "A spasso nell’Opera" e "Matinèe".

Sotto la direzione artistica del maestro Gen Llukaci, sempre di domenica alle 17, il Centro VVV ospiterà professionisti del settore che lavorano nei maggiori teatri in Europa, ampliando l’offerta con approfondimenti legati a grandi scrittori, cantautori e compositori del passato.

Primo appuntamento con il concerto di apertura, programmato per domenica 29 settembre, che sarà tenuto dal maestro Llukaci in compagnia di Athos Bassissi (fisarmonica) e Massimo Tagliata (fisarmonica e pianoforte).

"Non posso fare altro che congratularmi con il Centro – spiega il primo cittadino di Fiorano, Marco Biagini – e in particolare con Gian Carla Moscattini per la ricchezza della stagione culturale, capace di unire esibizioni da parte di ospiti di fama internazionale con rassegne pensate per artisti emergenti, senza dimenticare gli eventi su Letteratura e Opera.

Il sodalizio tra questa splendida realtà di tipo privato e il Comune prosegue positivamente".

"L’impegno che questo Centro porta avanti – prosegue Marilisa Ruini, assessora alla Cultura – nel riqualificare la proposta culturale fioranese ci riempie di gioia.

È fondamentale che l’Amministrazione collabori con le associazioni locali per arrivare a risultati che, in questo caso come in moltissimi altri, parlano da soli, creando grandi eventi attrattivi".