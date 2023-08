Fiorano, pulizie delle strade Ecco la mappa

Prosegue il programma straordinario di pulizia di strade e marciapiedi, con taglio infestanti su buona parte del territorio fioranese. Dopo la pausa ‘ferragostana’, si ricomincia mercoledi 16 in via Monelli e parcheggio, parcheggio isola ecologica di via Ghiarola Vecchia, controstrada via Pedemontana, via Zini, via Ruini e si prosegue giovedì tra via Viazza e via Canaletto. Venerdì tocca invece a via Monte Ave, via Monte Mongigatto, via Dell’Elettronica e parcheggio, via Dell’Artigianato. Le operazioni vengono eseguite nella fascia oraria dalle 6 alle 13: viene richiesto ai cittadini di lasciare libere le strade interessate alle pulizie da mezzi in sosta. "Anche l’esposizione dei sacchi dei rifiuti – ricorda l’Amministrazione – potrebbe impedire la pulizia, si richiede pertanto di esporli solo nei giorni indicati dal calendario Hera, non prima".