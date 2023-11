Fiorano, serata di ricordi al Teatro Astoria con Andàm a Vegg

Lunedì alle 20.30, Al Teatro Astoria di Fiorano, ci aspetta la 52esima puntata di Andàm a Vegg. Una serata di ricordi e intrattenimento in compagnia degli storici organizzatori della manifestazione. Saranno presenti tantissimi ospiti! Si comincia con le tante risate che nasceranno dalle battute del cabarettista Marco "Betto" Bettelli. Sul palco anche il musicista Andrea Mingardi, conosciuto per la partecipazione a diversi programmi di TRC, accompagnato dal maestro Maurizio Tirelli. A seguire un po’ di flamenco con la scuola di ballo Dancing Time della GS Libertas Fiorano. In ultimo, non mancheranno Giuliana Cuoghi con "Radio Stalla", il karaoke e il folclore locale; Vincenzo Ingrami e Donato Gualmini con le storie della tradizione; il giornalista Luigi Giuliani.