"Fiorano: Sindaco Tosi critica l'introduzione della 'Settimana Corta'".

Una lettera aperta che il sindaco di Fiorano, Francesco Tosi, ha deciso di scrivere a insegnanti e genitori, criticando l’eventualità di introdurre nelle due scuole medie, ‘Leopardi’ e ‘Bursi’, dal prossimo anno scolastico, la ‘settimana corta’ (orario rimodulato su 5 giorni settimanali, con sei ore di lezione dal lunedì al venerdì e sabato libero). Tema che è al centro di analisi da parte dei docenti dei due istituti comprensivi scolastici comunali, ‘Fiorano 1’ e ‘Bursi’. "Stimati docenti e gentili genitori – l’incipit della lettera – la decisione di portare a sei ore di lezione la giornata scolastica dal lunedì al venerdì con riposo il sabato, ha delle conseguenze sul piano didattico, a mio giudizio, molto impattanti sulla qualità della scuola e sulla preparazione dei ragazzi. Confesso di essere molto preoccupato per la possibilità che la proposta venga accettata. Si tratta di una decisione di competenza esclusiva della scuola e cioè del corpo docente. Per questo, in qualità di sindaco non potrò che prendere atto, ma ciò non toglie che io abbia elementi di giudizio sulla questione, soprattutto come persona che ha lavorato per una buona parte della propria vita nell’insegnamento". "Già pretendere di ricevere la stessa piena attenzione dei ragazzi dalle 12 alle 13, dopo aver passato 4 ore di lavoro, è una cosa ingiusta prima ancora che assurda, come dimostra ogni evidenza di tipo psicologico e didattico. Ora si parla di aggiungere la sesta ora, dalle 13 alle 14. Dal mio punto di vista, ritengo impossibile per un docente sostenere che con le seste ore di lezione, e di conseguenza con pomeriggi più brevi e oberati, la qualità della scuola e la preparazione dei ragazzi migliorino". Tosi è convinto che la scelta andrebbe a penalizzare gli studenti. "Sono tanti i fattori che in questa decisione vanno tenuti in considerazione – interviene Ilaria Leonardi, dirigente dell’istituto comprensivo ‘Bursi’ –. Siamo in una fase puramente interlocutoria e di confronto tra insegnanti, Collegio docenti, famiglie, Comune, perché è giusto che i genitori siano consapevoli di tutti gli ambiti su cui la decisione impatterebbe, dal trasporto scolastico, alle attività sportive ed extrascolastiche, e anche sulla didattica. Ci sono opinioni favorevoli e altre contrarie, la comunità scolastica ha aperto un tavolo di confronto a 360 gradi".

Maria Silvia Cabri