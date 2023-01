Fiorano, terminati i lavori di ripristino di via Nuova del Gazzolo

Sono terminati a Fiorano i lavori di ripristino di via Nuova del Gazzolo che, dopo la brutta frana che l’aveva resa impraticabile, da lunedi è riaperta al traffico. L’intervento, cominciato in estate, ha visto l’allargamento della carreggiata e l’installazione di due guardrail per una spesa complessiva, finanziata da fondi del PNRR, di 250mila euro. L’intervento – costo 180mila euro, finanziati dallo Stato - fa il paio con quello che ha ripristinato, già da maggio, anche via Rio Salse. "Come ci eravamo prefissati – commenta l’assessore ai lavori pubblici Monica Lusetti – nel 2022 abbiamo concluso due interventi molto importanti per la frazione di Nirano e la viabilità di tutta la zona senza peraltro impiegare risorse del Comune, che potranno essere destinate ad altro".