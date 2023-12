Fiorano verso le urne, i Dem puntano su Biagini

C’è Marco Biagini, oggi assessore a Formigine, per il Partito Democratico di Fiorano Modenese, che ne ha accolto, all’unanimità, la candidatura a sindaco in vista della prossima scadenza elettorale. A Fiorano, del resto, Biagini è già stato vicesindaco dal 2014 al 2028 e già dal dicembre dell’anno scorso il Pd aveva approntato un calendario di appuntamenti tesi a sollecitare proposte per il programma elettorale delle prossime Amministrative 2024. Paralleli a questi momenti di dialogo, formazione, informazione e confronto che hanno visto la partecipazione di circa 30 cittadini ad incontro, si è avviata la fase di confronto sui profili candidabili alla carica del primo cittadino che succederà a Francesco Tosi. Fase di fatto conclusa con la scelta di puntare su Biagini, dando mandato al segretario del Pd fioranese Davide Muradore di proporla alle altre forze di centrosinistra, in una logica di confronto franco e di apertura a proposte di merito. "Siamo ben consapevoli di trovarci in un’epoca di transizione caratterizzata da turbolenze e difficoltà, ma guardiamo al futuro con fiducia, confortati anche dalla forza e dalle soluzioni che la nostra comunità ha saputo dare nelle crisi più recenti, nella certezza che Marco potrà rappresentare al meglio la solidità e la coesione che i nostri territori hanno dimostrato", scrive il partito democratico, che punta su "capacità di sintesi e un’incisiva operatività amministrativa, unite a nuove energie e - laddove necessario - discontinuità, che rappresentano gli elementi chiave per affrontare le prossime sfide: nel frattempo – conclude il Pd – prosegue il confronto insieme ai mondi civici, imprenditoriali associativi del territorio per costruire una solida coalizione di centrosinistra che possa portare a termine i progetti strategici già avviati e ne intraprenda di nuovi".