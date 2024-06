Fiori d’arancio per Nek, si sposa Martina

Giornata speciale per Filippo Neviani, alias Nek, che ha accompagnato all’altare, presso il Duomo di Pietrasanta, Martina Imarisio Neviani, figlia che la moglie Patrizia Vacondio ha avuto da una precedente relazione, ma che è legatissima al cantante, tanto da avere anche il suo cognome, ed è convolata a nozze con Niccolò Taroni. "Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, adolescente e ora donna moglie donna in carriera. Il tempo è volato", ha scritto il cantante sassolese, che ha parlato di ‘un privilegio, una vera grazia. È nata una nuova famiglia! Dio e noi ne eravamo testimoni". Il video postato a margine della cerimonia ha fatto, come si dice, il ‘giro del web’. Nata nel 1995, Martina si occupa di comunicazione sulla scorta di un robusto curriculum, fatto di titoli conseguiti presso lo IULM di Milano, la Luiss e l’European College of Parma. Dopo la cerimonia in chiesa ricevimento presso il Paradis Pietrasanta.