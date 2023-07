Fiori davanti al cancello Sant’Antonio è sotto choc

Un mazzo di fiorellini bianchi e un peluche, appoggiati sul cancello della famiglia Pioppi a Sant’Antonio in Mercadello, frazione del comune di Novi di Modena. Nella serata di martedì qualche persona, toccata dalla tragica fine del piccolo Francesco, ha voluto lasciare un delicato pensiero simbolico in memoria di "Frency", quasi 3 anni, morto lunedì sera annegato nella piscina montata nel giardino della casa in cui viveva con i genitori e la sorellina più grande.

L’atmosfera che regna in via Sant’Antonio è quasi surreale: silenzio e poche persone in giro. Qualcuno, passando davanti alla villa dalle persiane chiuse, getta lo sguardo alla piscina, ma subito lo toglie, come per un senso di rispetto. Il fenicottero rosa in acqua e una palla colorata gonfiabile a terra stridono con il lutto e dolore che hanno distrutto quella famiglia.

Il paese stesso, si tratta di una frazione di poco più di 500 abitanti, è sotto choc: tutti parlano del piccolo Francesco. "Una famiglia come tante altre – racconta un residente che passa in bicicletta davanti alla casa dei Pioppi – una coppia normalissima, con due figli. E’ un trauma grosso anche per tutta la comunità, siamo poche centinaia di abitanti, ma sarebbe stato lo stesso se fosse successo a Carpi o a Modena: a fronte della morte di un bambino davvero non si può dire più nulla. E’ stata una tragedia, purtroppo è andata finire così, si spera sempre che queste disgrazie non succedano". "Vedevo spesso i genitori, passando per la ciclabile che costeggia la loro casa, io abito poco distante – continua il residente – Una famiglia, ripeto, normalissima, due ragazzi che lavorano, educati, con due figli. Mi ricordo che quando sono venuti ad abitare qui, spesso andavo da loro a prendere i funghi, mi accoglievano sempre con grande cortesia".

"Il clima che si respira in paese è un po’ pesante – rimarca – già il sisma ci ha lasciato un notevole segno che ancora non è rimarginato. Il suono dell’ambulanza, l’elisoccorso, ci ha riportato un po’ a quelle situazioni. Adesso poi è morto un bambino: davvero una brutta situazione". Ieri sera la comunità ha organizzato la recita del rosario nella chiesa di Fossoli, per pregare insieme per il piccolo Francesco e la sua famiglia.

