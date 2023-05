Fiori per Alice nel giorno del compleanno

"Ciao Ali, oggi festeggiamo il tuo compleanno in un modo un po’ insolito, ma lo facciamo ugualmente perché se credevano di cancellarti, si sono sbagliati di grosso". Sono le parole di Matteo Marzoli, il fratello di Alice Neri, la giovane mamma di Ravarino uccisa nelle campagne di Fossa di Concordia nel novembre scorso e che l’altro ieri avrebbe compiuto 33 anni. "Oggi siamo di nuovo qui", scrive il fratello sulla sua bacheca Facebook, postando una foto del luogo del ritrovamento del corpo dove insieme alla madre ha posizionato un vaso di fiori rosa. "Qui dove qualcuno si è permesso di decidere del tuo Fato – spiega – Come ogni anno, per 33 anni, siamo a festeggiarti e a farti gli auguri di buona Festa della Mamma. Ciao Picci, mamma e Tato".

Per la morte della donna, il cui cadavere è stato ritrovato nel baule della sua auto carbonizzata, il principale indagato ora in carcere è il tunisino 29enne Mohamed Gaaloul, che si dice innocente. Le indagini da parte della Procura di Modena sono ancora in corso.