Firme, oggi scade l’ultimatum. Il sindaco adesso apre a Mezzetti

Massimo Mezzetti tentato dal ritiro. Sollecitato in questi giorni da più parti, l’ex assessore regionale avrebbe dato la propria disponibilità, solo a condizione di essere una soluzione unitaria. Nel contempo però avrebbe confidato a chi gli è vicino che di fronte al perdurare dello stallo potrebbe fare un passo indietro. Nel partito è scattato l’allarme. Scade oggi l’ultimatum non ultimatum (non è mai stato formalizzato) per la raccolta firme in vista delle primarie. I segretari del partito incontreranno i segretari di circolo (abbastanza divisi sull’esito, ma esasperati dalla situazione). Dopodiché salvo sorprese Solomita e Venturelli prenderanno atto della impraticabilità del percorso stabilito dall’assemblea e proporranno di convergere sul candidato unitario. Si sarebbe anche provato a costruire all’ultimo minuto una sfida tra Andrea Bortolamasi e Ludovica Ferrari, ma i numeri non reggono e le convergenze latitano. Anche la sintesi sul duello Bortolamasi-Guerzoni sarebbe andata a vuoto (nessuno era d’accordo).

Il tempo stringe anche perché, è la preoccupazione, manca ancora uno schema di coalizione, oltre che un programma comune, e ragionare sulle primarie rischia di complicare la marcia del centrosinistra.

Su Mezzetti manca solo il via libera del sindaco, infuriato per le continue anticipazioni sull’ex assessore regionale. Ha provato in extremis a verificare la percorribilità delle firme su Guerzoni, senza però stoppare del tutto Mezzetti. La sensazione è che il sindaco – che avrebbe incontrato Davide Baruffi e avrebbe intenzione a breve di incrociare Mezzetti per catechizzarlo un poco prima di benedirlo – stia applicando una sorta di politica dei due forni. Da un lato ieri in giunta si è lanciato in un’intemerata sul fallimento della classe dirigente che non ha saputo valorizzare i 40 enni protagonisti del percorso, spiegando che il ricorso al nome esterno è sostanzialmente una sconfitta del Pd modenese. Dall’altro però ha espresso davanti a tutti in Comune parole d’elogio per Mezzetti, considerato un’ottima ’riserva della Repubblica’. Nel momento in cui il sindaco procederà all’investitura dell’ex assessore regionale, buona parte dei candidati ha già fatto sapere che formalizzerà il passo ’di lato’, come annunciato da un sms giunto ai cronisti da fonte anonima, a rendere ancora più inquietante questo finale thriller.

Se invece si prosegue sulle firme, ciascuno continuerà a giocare la propria partita, con Francesca Maletti in particolare che ’minaccia’ di raccogliere sottoscrizioni in città per partecipare comunque alle primarie di coalizione.

Gianpaolo Annese