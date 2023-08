Fitness nel verde, i parchi delle frazioni trasformati in palestre a cielo aperto

I parchi frazionali trasformati in ‘palestre a cielo’ aperto. O comunque in luoghi che favoriscano e incentivino, promuovendola, la pratica sportiva.

E’ l’ambizioso progetto cui lavora la Giunta formiginese che, dopo avere installato la palestra all’aperto, lo scorso ottobre, presso il parco di via Gina Borellini a Corlo, e inaugurato il campo per il basket, poco meno di un mese fa, sempre a Corlo in via Tirelli, adesso dà il via alla posa di nuove attrezzature sportive multi-esercizio e multi-funzione a beneficio dei cittadini.

Complice un investimento di 35mila euro, infatti, altri attrezzi per fare sport a corpo libero (workout e calisthenics) saranno collocati presso il parco Erri Billò di Casinalbo. Con i suoi 19.500 mq di estensione, quello di via Erri Billò è tra i parchi più grandi e frequentati della frazione: è situato nella zona sud-est di Casinalbo, a sud della scuola primaria Don Milani e della scuola dell’infanzia Prampolini.

Vi verranno collocati, tra gli altri, una spalliera per lo stretching, un scala orizzontale, una panca e le sbarre. "I percorsi ginnici che si trovano nei parchi risultano un’ottima alternativa alla palestra di stampo tradizionale, poiché consentono a tutti di mantenersi in forma. Si tratta dunque di opportunità che invitiamo a cogliere, anche per i cittadini delle frazioni sulle quali volgiamo la nostra attenzione nel potenziare le infrastrutture, i collegamenti e le occasioni di aggregazione", spiega l’assessore allo sport Marco Biagini, che annuncia, dopo quello su Casinalbo – il via nei prossimi giorni – un ulteriore intervento, reso possibile dal finanziamento ottenuto da ’Sport e Salute’, la Società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita. Sorgerà un’altra area attrezzata anche al parco ’Campi Macri’ di Magreta. "Nel corso degli ultimi anni – conclude l’assessore all’ambiente Giulia Bosi – la consapevolezza sui benefici che derivano dal praticare fitness all’aperto è cresciuta e, conseguentemente, anche la predisposizione di aree verdi pubbliche destinate a questa funzione. Insieme all’intenso lavoro di manutenzione e riqualificazione dei parchi giochi, cerchiamo di rendere ancora più fruibili le tante aree verdi comunali a cittadini di ogni età".