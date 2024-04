Fiumalbo, Nizzi si ricandida: "Grazie a chi mi sostiene"

Alessio Nizzi, 44 anni, si è ricandidato ieri alla carica di sindaco di Fiumalbo, carica che aveva già ricoperto dal 2009 al 2014 e dal 2019 ad oggi. "A seguito di una riflessione ponderata e sofferta – ha detto Nizzi – anche a causa di vicissitudini personali e private, ho deciso di ripresentarmi per i prossimi 5 anni, perché la passione politica e la responsabilità di portare avanti quello che abbiamo iniziato 5 anni fa ha prevalso sul resto. Stiamo lavorando al programma e stiamo organizzando una squadra che da un lato darà continuità ai progetti già avviati, e dall’altro porterà nuove idee, suggerimenti ed energie. Ringrazio con gratitudine e riconoscenza i ragazzi della mia squadra che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno ed il loro aiuto e supporto. Ringrazio chi, dall’esterno, nel paese, con i propri consigli e la vicinanza mi ha spronato a non mollare. Ringrazio la mia famiglia, e infine – conclude Alessio Nizzi – chi, esponendosi direttamente o in maniera più defilata, contribuirà a rendere il nostro paese un posto migliore". Nei giorni scorsi Nizzi aveva inaugurato il nuovo ponte del Casalino col vice-ministro Bignami.

g.p.