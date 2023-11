Fiumalbo piange Donati, decano degli allenatori

Lutto nel mondo calcistico italiano per la scomparsa all’età di 99 anni del fiumalbino Dionigi Donati, decano degli allenatori di calcio a livello giovanile e che ha scoperto il nazionale azzurro Stephan El Shaarawy. Dionigi era anche l’ultimo alpino combattente e reduce della ritirata di Russa di Fiumalbo, dove tornava ogni estate da Savona dove viveva. Il calciatore El Shaarawy è intervenuto su Rai Uno per ricordarlo: "Dionigi Donati? Per me è stato un maestro di calcio e vita, mi ha insegnato a tirare i primi calci, il Legino è stata la mia prima squadra". I due dopo tanti anni si erano incontrati la stagione passata sul campo del Legino, a Savona, dove il Faraone ha mosso i primi passi palla al piede, stringendosi in un caloroso e commovente abbraccio. Proprio questo video El Shaarawy ha utilizzato nelle scorse ore per ricordare Donati sul proprio account Instagram, aggiungendo un messaggio molto toccante: "Se oggi sono qui lo devo a te che sei stato un maestro. Ricordo che quando avevo 10 anni e tu circa 80 mi dicesti ’Guarda che prima di andarmene ti voglio vedere in Serie A’. È stata una promessa fatta di passione ambizione e umiltà, quella che tu mi hai trasmesso insegnandomi a giocare a calcio. Non solo – conclude El Shaarawy – ho realizzato il tuo desiderio ed il mio sogno di giocare in serie A e Champions League, mi hai anche visto indossare la maglia della Nazionale".

A Fiumalbo ricordano che Donati "è sempre stato un appassionato sportivo ed in particolare da sempre si è dedicato al calcio come allenatore. Con la squadra ligure del Legino è andato alla scoperta di nuovi talenti ed il suo lavoro è stato ripagato dandogli la soddisfazione di vedere un suo giovane calciatore Stephan El Shaarawy compiere una notevole carriera che lo ha portato al Genoa, al Milan, alla Roma e alla Nazionale. Donati non mancava di tornare al paese natale; dove nel 2009 festeggiò con la moglie Marisa Lenzini il 50° anniversario di matrimonio, ricevendo congratulazioni dai compaesani". Sui social già ieri tanti messaggi di cordoglio al figlio Norberto. Su youtube l’appassionato di storia locale Gian Luigi Ladurini nel 2020 postò un lungo filmato in cui Donati racconta la sua prigionia da alpino nella II Guerra mondiale.

g.p.