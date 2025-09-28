Fiumalbo, piloti di trial si sfidano per il titolo italiano

Oggi a Fiumalbo si terranno i Campionati Italiani moto di trial e mini-trial, organizzati dal motoclub Abetone e dalla Federazione Motociclistica Italiana. "Oltre cento piloti -segnala il Comune- provenienti da tutte le regioni d’Italia, si sfideranno per l’assegnazione dei titoli nazionali. Il paddock sarà allestito nell’area dei campi sportivi, mentre il tracciato disegnato da Michele Bosi prevede 12 zone per i piloti ’grandi’ e 6 per i giovani del mini-trial. Il percorso principale scatterà dal centro storico di Fiumalbo: dalle 8,30 fino all’ora di pranzo i piloti affronteranno la spettacolare sezione artificiale di tronchi allestita nella piazza centrale. Da lì il percorso proseguirà con la seconda zona davanti al parcheggio delle scuole, per poi snodarsi lungo il fiume fino al ristorante Casablanca, dove sarà collocata un’ulteriore e suggestiva zona indoor di tronchi. L’arrivo del primo concorrente in questa sezione è previsto attorno alle 10. Per i più giovani del mini-trial, le 6 zone saranno invece tutte raccolte in un’area compatta di circa 200 metri, permettendo al pubblico di seguire da vicino le evoluzioni dei piccoli campioni. Nella tappa di Fiumalbo si assegneranno i titoli nazionali 2025 nelle varie categorie, in una domenica che promette spettacolo, emozioni e grande battaglia sportiva.

g.p.