Fiumalbo, Pronti per la Prima Rappresentazione del Presepe Vivente

Ultimi ritocchi a Fiumalbo per l’attesa prima rappresentazione del presepe vivente 2023/24 la sera della Vigilia di Natale mentre la seconda si terrà il 6 gennaio. Grande fermento tra gli organizzatori e le oltre 230 comparse impegnate nel far rivivere gli antichi mestieri appenninici. Già costruite tutte le capanne e le postazioni dell’evento che ha cadenza biennale, anche se l’edizione 2021/22 saltò causa pandemia. Grande entusiasmo quindi quest’anno, col ritorno della Capanna della Natività nella sede storica di piazza Jolanda proprio di fronte al gigantesco abete ritenuto il più alto albero di Natale radicato d’Europa coi suoi 35 metri di altezza. Nei giorni scorsi è stata effettuata la scelta di chi avrà l’onore di impersonare Gesù Bambino- "In passato – ci dice il sindaco Alessio Nizzi – si estraeva a sorte il nome del prescelto tra gli ultimi nati del paese, per evitare malumori nella scelta molto ambita. Quest’anno avevamo – per diversi motivi – solo due papabili tra i quattro nati: un bambino ed una bambina. Ci è sembrato bello coinvolgerli entrambi, dato che in questa nostra rappresentazione il Gesù Bambino non deve necessariamente essere un maschietto, come infatti già accaduto alcune volte in passato senza alcuna polemica".

La sera della Vigilia toccherà quindi alla piccola Sara Morelli (nella foto), seconda figlia di Giovanni e Tatiana che sono felicissimi della scelta: "Abbiamo dato il consenso alla scelta molto volentieri, onoranti del ruolo che la piccola Sara avrà con accanto la sorella Sofia nelle vesti di un angioletto".

Per la seconda rappresentazione del 6 gennaio toccherà al piccolo Giacomo Michelini, settimo figlio di Fabio e Chiara. Il sindaco Alessio Nizzi trova molto significativo questo fatto: "Si tratta di una famiglia formiginese che ha conosciuto Fiumalbo durante una Caccia al Tesoro delle Bandiere Arancioni del Touring Club (cui facciamo parte), innamorandosi del paese e trasferendosi qui, coi figli che frequentano la scuola materna e la primaria. Una conferma che Fiumalbo è un paese davvero a misura di famiglia, ideale per i bambini che possono crescere in un ambiente loro idoneo". La Madonna sarà interpreta da Lisa Brugioni, mentre Renzo Nizzi (uno degli ultimi pastori appenninici) tornerà a vestire i panni di san Giuseppe come fatto una dozzina di volte in passato. E la collaborazione e lo spirito d’unione fiumalbino viene dimostrato dal Presepe che coinvolge tutti. "E’ significativo – dice il sindaco Nizzi – che ogni due anni l’intera nostra Comunità si riunisca in modo concorde per far rivivere la tradizione del Presepe Vivente".

g. p.