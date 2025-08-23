Fiumalbo, si accendono le luci della festa

Il maltempo di questi giorni non ha scoraggiato i fiumalbini, tutti all’opera per preparare questa sera (sabato) e domani una grande festa patronale di san Bartolomeo apostolo. "Se il meteo lo consentirà -dicono gli organizzatori- faremo l’impossibile per mantenere questa nostra grande tradizione, tanto attesa da tutto l’Appennino". Ed infatti è una festa tra le più note con una tradizione millenaria, resa altamente suggestiva dall’illuminazione a lumini per la solenne Processione serale della vigilia che accentuano le caratteristiche storiche di stile medievale del borgo che richiama migliaia di visitatori quando, spente tutte le luci elettriche, migliaia di lumini e torce fanno da corona al corteo per le vie del paese. Anche il fiume viene illuminato sulle rive e sui sassi affioranti, facendolo somigliare più ad un torrente di lava che ad un fiume. La processione è inoltre nota perché la statua di san Bartolomeo è accompagnata dalle due antiche confraternite fiumalbine dei ‘Bianchi’ e dei ‘Rossi’, costituite oltre 5 secoli fa, nei tradizionali costumi. Vi è una un’antica cordiale rivalità su chi presenta il maggior numero di confratelli: in totale si superano le 200 unità, alcuni giovanissimi che prolungano la tradizione coi costumi e stendardi conservati da mezzo millennio.

La Confraternita del Santissimo Sacramento fu fondata nel 1508, poco dopo nel 1516 fu fondata quella dell’Immacolata Concezione, entrambe denominate ‘Rossi’ e ‘Bianchi’ dal colore dei mantelli. Dopo 26 anni, dispiacerà l’addio dl parroco don Luciano Benassi da poco pensionato. Interverranno autorità e rappresentanza di confratelli anche dai comuni vicini come Pievepelago e Riolunato. La novità 2025, graditissima dai visitatori, è l’istituzione di un servizio navetta gratuito da Pievepelago e da Abetone, per alleviare l’intenso traffico in entrata ed uscita dal paese: le due linee di bus saranno disponibili dai paesi vicini dalle 18 alle 20 e dalle 22 alle 24. Il programma prevede oggi dalle ore 14 alle 24 Street food in piazza Rio Mare, alle ore 19.00 l’accensione delle luminarie, alle 21 i Vespri del Santo nella chiesa San Bartolomeo, alle ore 21,45 la solenne Processione per le vie del centro storico, con gran spettacolo pirotecnico di fuochi artificiali alle ore 22.30. Domani si terrà la fiera tutto il giorno, con Messa alle ore 11 in Duomo.

Giuliano Pasquesi