Fiumalbo, ultime sciate in val di Luce

Dopo alcuni giorni sereni ma con temperature sotto le medie stagionali, da ieri in Appennino si è tornati nella norma e questo week-end si potranno fare le ultime sciate. Sulle vette resiste infatti ancora un buon manto di neve e, dopo la chiusura dell’attività nel Comprensorio del Cimone, oggi e domani sarà ancora possibile sciare nel comprensorio toscano dell’Abetone che in buona parte gravita per i soggiorni sul limitrofo comune di Fiumalbo, con cui condivide la strada per la Val di Luce.

Andrea Formento, direttore generale comprensorio sciistico Val di Luce - Slittovia Abetone, dice: "Abbiamo anticipato le aperture degli impianti: sabato dalle 8 alle 16 e domenica (orari da verificare) saranno aperte le seggiovie Gomito, Tre Potenze, Passo d’Annibale fino alla stazione intermedia (la parte alta sarà riservata ad una gara). Ultime ciaspolate nella zona del Lago Santo - Lago Baccio."

g.p.