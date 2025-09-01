Fiumara, Gualandi, Tassi. Weekend da incorniciare per le società modenesi

La vittoria dell’allievo Fiumara (a destra nella foto) in Toscana,il terzo gradino del podio nel Kronplatz della pavullese Chiara Gualandi, il successo su pista dello juniores modenese Edoardo Tassi nella Repubblica Ceca, l’impeccabile organizzazione della 54^ edizione del Città di Formigine ed il positivo rientro alle gare del professionista Luca Paletti giunto al 13° posto nel Gran Prix du Plouay (Francia) sono la sintesi dell’intenso weekend del ciclismo modenese. Successo in perfetta solitudine del campione regionale cronomen svoltasi a Serravalle Pistoiese nella 65^ Coppa Caduti di Casalguidi Memorial Franco Ballerini con il figlio (a sinistra in foto) dell’indimenticato campione che si è complimentato con Fiumara (TeamPaletti) che ha dominato la corsa altamente selettiva che ha visto al traguardo solo 18 atleti dei 133 alla partenza. Con la sindaca Elisa Parenti che ha preceduto in bici le atlete alla partenza sono scattate le esordienti con la lombarda Nicole Bracco che ha colto la 18° vittoria in maglia tricolore precedendo la toscana Colzi e la romagnola Ginevra Sambi ,mentre tra quelle del 1° anno ha trionfato l’altra tricolore Aurora Cerame (Cesano Maderno). Hhanno concluso l’intensa giornata organizzata dalla Formiginese presieduta da Franco Machi le allieve che al termine di una corsa velocissima è stata decisa da una fuga a quattro andando contendersi la vittoria con la tricolore del cronometro a squadre. La maglia di campionessa emiliana-romagnola è stata indossata da Jolanda Sambi mentre la serramazzonese Anna Mucciarini si è dovuta accontentare di quella di campionessa provinciale dopo aver collaborato alla vittoria della compagna di team Anna Bonassi. Domani prende il via il Lunigiana al femminile con al via le solieresi Alessia e Martina Orsi.

Andrea Giusti