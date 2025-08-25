Fiumara sul podio alle Tre Province

L’allievo modenese Nicolò Fiumara, ha concluso sul terzo gradino del podio della classifica generale dei traguardi volanti, il Giro delle Tre Province. Il finalese Giovanni Aleotti alla Vuelta invece, è stato grande protagonista nel finale della tappa di Limone Piemonte. I due corridori brillano così nell’intenso weekend del ciclismo modenese.

Finalmente, dopo due frazioni dove era stato bersagliato dalla sfortuna, con due incidenti meccanici nelle fasi cruciali, il campione regionale a cronometro che nella prima tappa o aveva concluso come migliore degli emiliani, ieri si è aggiudicato entrambi i traguardi volanti che gli hanno permesso di salire al terzo posto della classifica finale, dopo essere giunto al 14° posto nell’ultima frazione che si è conclusa a Fidenza. Fiumara è stato premiato dall’ex professionista Ercole Gualazzini, vincitore di tappe sia al Giro d’Itala che al Tour de France, oltre a supportare Felice Gimondi in maglia rosa e in maglia gialla.

Positiva anche la prova dei modenesi Marcello Pelloni, che ha chiuso l’importante gara nazionale 34° nella generale, precedendo il carpigiano Giacomo Orlandi. La Vuelta, dopo la prima tappa per velocisti, ha visto entrare in scena il grande favorito Vineegard, che ha preceduto di pochi centimetri Giulio Ciccone, al termine di un finale che ha visto Giovanni Aleotti grande regista nel condurre i compagni di squadra Hindly e Pellizzari tra i candidati a salire sul podio a Madrid tra tre settimane. Il 25enne portacolori della Red Bull Bora, nonostante il grande lavoro per i compagni di squadra è terminato 41° a soli 33’’ dal vincitore.

A Ospitaletto Mantovano erano invece di scena gli esordienti, che in una gara svolta sotto una pioggia battente che ha selezionato i 167 partenti si è imposto Lorenzo Iazzi (Madignanese). Il modenese Alessio Bonfiglioli (Cicl. Maranello) è stato coinvolto in una caduta in gruppo a 6 chilometri dall’arrivo ma ha concluso comunque la gara.

Andrea Giusti