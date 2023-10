"Fiumi colabrodo, le piene ci preoccupano"

‘Allerta meteo’ della Protezione Civile regionale per la giornata di oggi: ‘giallo’ in collina e pianura, ‘arancione’ per possibili forti criticità idrogeologiche nella zona appenninica: ‘previsti temporali localmente anche di forte intensità, più probabili sulle aree appenniniche centro-occidentali, che possono generare diffusi ruscellamenti sui versanti, fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nelle sezioni montane dei corsi d’acqua. Sono previsti inoltre venti di burrasca forte (75–88 Kmh) da sud-ovest su tutte le aree montane, con possibili raffiche di intensità superiore’. Già ieri sono caduti dai 60 ai 100 mm di piogge sul nostro crinale. Dopo un lungo periodo caldo e siccitosi, è così arrivato all’improvviso l’autunno con forti e prolungate piogge. "Purtroppo – dice un gruppo di cittadini di Pievepelago – il lungo periodo secco non è stato sfruttato a dovere per la manutenzione dei fiumi, così che ora vi sono già timori per queste prime piene". Paolo Bonan fa presente il degrado dell’argine del torrente Scoltenna a protezione del depuratore paesano: "L’abbassamento di due metri del letto fluviale ha pericolosamente minato la base del manufatto, che in caso di piena ora rischia di crollare allagando la zona del depuratore. Un rischio aumentato da quando non c’è più il ponticello a valle che faceva da argine alla furia del fiume in piena". La zona è di poco a monte del medievale Ponte della Fola, a confine tra Pievepelago e Riolunato. Da tempo cittadini, come Tommaso Manfredini, chiedono che vengano tolti gli alberi portati dalle piene che si sono accumulati contro lo sperone del ponte creando situazioni di rischio che si aggiungerebbero alle ormai annose richieste di ripristino dei blocchi di pietra del basamento asportati dal fiume negli ultimi anni. In tal senso pare che i Comuni d Riolunato e Pievepelago stiano per ripresentare un nuovo progetto di restauro. ‘Il medievale Ponte della Fola –dice Fabio Fraulini – è una delle bellezze del nostro Appennino, che molti ci invidiano, ma la crescita a dismisura di piante lungo l’argine ne stanno ostruendo la vista".

Giuliano Pasquesi