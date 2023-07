Fiumi di cocaina tra Bassa e città, condanne per quarant’anni

Facevano ‘scorrere’ fiumi di cocaina tra la Bassa e Modena. Il traffico era stato stroncato grazie ad un’importante indagine del nucleo investigativo dei carabinieri, scattata nel 2019 a seguito dell’arresto di due uomini e al sequestro di quasi un chilo di cocaina e di una pistola rubata. Ieri, per alcuni dei 28 imputati, sono arrivate le prime condanne. Undici imputati – finiti alla sbarra con le accuse di detenzione ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi ed estorsione – sono infatti stati giudicati con riti alternativi. Le pene stabilite dal giudice vanno da un anno a quattro anni e mezzo di carcere per un totale di quasi quarant’anni. Gli altri membri dell’organizzazione, invece, sono stati rinviati a giudizio. L’inchiesta era basata su intercettazioni telefoniche che avevano permesso ai militari di ‘ricostruire la rete di spaccio. Le cessioni avvenivano appunto tra la Bassa e Modena: un migliaio di vendite al dettaglio a seguito delle quali, nel dicembre scorso, erano scattate le misure cautelari, ben 14 di cui undici in carcere. Gli spacciatori, molti italiani, si spostavano tra Modena, Reggio Emilia e Mantova. L’accusa di estorsione, infine, è stata contestata a due degli imputati che, secondo le accuse avrebbero minacciato l’acquirente di una partita di cocaina per ottenere la somma richiesta. Ieri mattina sono arrivate quindi le prime condanne per alcuni degli spacciatori finiti alla sbarra.

v. r.