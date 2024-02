Fiumi di droga da Sassuolo a Reggio Emilia. Trovati sessanta chili di stupefacente

Fiumi di droga che valicano i confini, da Modena a Reggio Emilia per soddisfare le richieste di clienti sempre più giovani. E’ importante il lavoro della squadra mobile di Modena a contrasto dello spaccio di stupefacenti. A seguito di una brillante indagine mercoledì sono finiti in manette un 55enne di Serramazzoni e un 41enne marocchino, pregiudicato oltre ad un nordafricano appena maggiorenne. Un traffico imponente quello stroncato a cavallo del modenese e del reggiano: nell’abitazione usata come base dai due soggetti, situata a Baiso, nel reggiano appunto sono stati trovati ben 58 chili tra hashish e Marijuana e un chilo e duecento grammi di cocaina per un valore complessivo di oltre 700mila euro. Gli agenti, intorno alle 14 di mercoledì a Sassuolo si sarebbero resi conto, a seguito di segnalazioni, della presenza di un’auto sospetta, seguita ‘a ruota’ da una seconda vettura. (Sulla prima c’era il marocchino, sulla seconda il 55enne). I poliziotti hanno pedinato le vetture fino ad arrivare a Baiso, dove i due erano entrati nell’abitazione del reggiano appunto. Gli agenti hanno fatto irruzione all’interno, rinvenendo una terza persona, ovvero il 18enne ma anche i borsoni colmi di droga: ben sessanta chili appunto tra hashish, Marjiuana e cocaina. Il 55enne, un insospettabile, era stato assoldato probabilmente dalla mente del traffico, il marocchino per controllare, a bordo dell’auto ‘staffetta’, l’eventuale presenza di forze dell’ordine nella zona. Nei confronti di tutti e tre, difesi dall’avvocato Flavia Sandoni sono quindi scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.