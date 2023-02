Fiumi di droga in città Crack e ’micro dosi’: quanti giovani nella rete

di Valentina Reggiani Qualche anno fa a finire in carcere era lo spacciatore classico: quello fermato con addosso quantitativi ingenti di droga, pronti per essere piazzati sul mercato. Ora le ’mode’ legate al consumo di stupefacenti sono cambiate: ad avvicinarsi alle droghe sono ragazzi sempre più giovani che ‘incrementano’ lo spaccio al dettaglio, il microspaccio quindi. Gli ordinativi, così come tutto il resto delle comunicazioni, ‘corrono’ spesso sui social rendendo tutto molto più veloce e difficile da controllare. Teniamo presente, infatti, che tanti dei ‘prodotti’ illegali – dall’hashish, alla cocaina, alle sintentiche – vengono posti in vendita su canali Telegram quasi impossibili da rintracciare. Negli ultimi anni il mondo dello spaccio, il ‘mercato’, è cambiato anche a Modena nonostante le zone di scambio siano rimaste le stesse. Ora il pesce piccolo, ovvero il pusher che si trova in fondo alla catena dello spaccio, raggiunge gli acquirenti in bicicletta oppure in monopattino dopo aver ricevuto l’ordinativo sui social: su whatsapp oppure su Instagram o, appunto, Telegram. Il grossista, ovvero chi acquista e distribuisce la sostanza, resta il più delle volte nell’ombra. Tutto è diventato quindi più veloce ma non meno allarmante: è sufficiente tener presente che il 2022 si è chiuso con...