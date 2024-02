Fiumi, fiato sospeso . Alcuni ponti riaperti ma rimane l’allerta

Dopo un’altra giornata di piogge abbondanti sul territorio della provincia, si aggiorna la ‘cartina’ delle chiusure e ri-aperture dei ponti.

Nello specifico, ieri in serata, è stato riaperto al transito il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255, dopo che era stato chiuso, già martedì a scopo precauzionale, per il raggiungimento dei livelli idrometrici di guardia del fiume Panaro. Erano già stati riaperti nel primo pomeriggio di ieri anche Ponte Alto a Modena e il Ponte dell’Uccellino tra Soliera e Modena. Ieri sera è rimasto invece ancora chiuso il Ponte Motta a Cavezzo, sulla strada provinciale 468 sul fiume Secchia, per il passaggio della piena del fiume Secchia nella Bassa, così come ponte San Martino, in località San Martino Secchia.

Spostandosi su Modena, ieri sera è rimasto chiuso anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. Anche per oggi è ststa confermata l’allerta arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

La piena sta transitando lentamente, anche a causa del persistere delle precipitazioni in pianura e in montagna.

È proseguito nel frattempo il monitoraggio costante sugli argini da parte di tecnici e volontari della Protezione civile e quello tramite la rete di rilevamento collegata con la sala operativa del Centro unificato di Protezione civile a Marzaglia. Molti sindaci aggiornano costantemente i cittadini – relativamente al transito delle piene – anche tramite le loro pagine social.

m.s.c