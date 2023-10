Fiumi sicuri, i volontari: "Grazie per le attrezzature"

Tanti sorrisi, vigorose strette di mano e un brindisi collettivo. Un modo semplice e informale per festeggiare la donazione della Società Cooperativa Bilanciai di Campogalliano a favore della Squadra di volontariato della Consulta di Modena della Protezione Civile ’Le Nutrie’, gruppo specializzato nella gestione della sicurezza in ambienti fluviali. La consegna di due nuove attrezzature è avvenuta nel piazzale aziendale, davanti a un folto gruppo di collaboratori dell’azienda leader nella produzione di strumenti di pesatura di precisione.

La delegazione dei volontari era guidata da Gianluca Ugoletti, Responsabile della squadra ’Sicurezza fluviale’ della Consulta per il Volontariato della provincia di Modena e coordinatore della squadra ’Le Nutrie’. Le nuove attrezzature, individuate anche sulla base delle indicazioni ricevute dai volontari, vanno ad arricchire la dotazione del gruppo. Cooperativa Bilanciai ha donato un verricello portatile, utilissimo per accelerare e rendere meno faticoso il sollevamento e il posizionamento di carichi e un palo pescante, attrezzatura di grande utilità nella movimentazione di carichi, o persone durante il soccorso tecnico organizzato.

"Queste situazioni ci rendono particolarmente orgogliosi perché fondono in modo perfetto valori che fanno parte del DNA della nostra Cooperativa. Essere un soggetto che esprime concretamente uno spirito solidaristico, che non si ferma all’interno dei cancelli dell’azienda, è per noi un fatto culturale e un impegno che, compatibilmente con le nostre forze, mettiamo in campo da anni, privilegiando il mondo del volontariato la cui presenza e il cui valore rischiano di essere sottovalutati o ricordati solo in casi di emergenza", ha evidenziato il presidente di Cooperativa Bilanciai Enrico Messori.

Il gruppo "è altamente specializzato e già dalla individuazione dei volontari la selezione deve essere rigorosa. È perciò altrettanto importante disporre di un’attrezzatura adeguata e sicura, anche perché uno dei nostri compiti principali è fare attività di aggiornamento e formazione per i volontari stessi", ha sottolineato Gianluca Ugoletti ringraziando l’azienda di Campogalliano.