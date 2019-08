DOPO LA GRANDINE, le bombe d’acqua, la siccità, il maltempo che da anni ormai mettono a durissima prova la campagna e le aziende agricole ora l’ennesimo flagello arriva, e non è una novità, purtroppo, dalla cimice asiatica, senza contare la decimazione delle piante fruttifere, in particolare i pereti ‘Abate’, conseguenza dei cambiamenti climatici, in particolare nelle province di Modena, Ferrara, Bologna che producono la quasi totalità delle pere dell’Emilia Romagna. La Cia Emilia Romagna lancia il nuovo allarme ‘cimice’ e...

DOPO LA GRANDINE, le bombe d’acqua, la siccità, il maltempo che da anni ormai mettono a durissima prova la campagna e le aziende agricole ora l’ennesimo flagello arriva, e non è una novità, purtroppo, dalla cimice asiatica, senza contare la decimazione delle piante fruttifere, in particolare i pereti ‘Abate’, conseguenza dei cambiamenti climatici, in particolare nelle province di Modena, Ferrara, Bologna che producono la quasi totalità delle pere dell’Emilia Romagna. La Cia Emilia Romagna lancia il nuovo allarme ‘cimice’ e sprona le regioni Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, attraversate dalle stesse problematiche, a fare squadra per dare risposte economiche alle aziende agricole.

«Prima era localizzata nella frutta dove, specialmente nelle pere, danneggia irrimediabilmente il frutto – sottolinea il presidente Cia- Agricoltori Italiani Emilia Romagna Cristiano Fini – ma la cimice si sposta da una coltura all’altra, compresi i cereali, rendendo impossibile un contenimento della sua invasività. L’incremento esponenziale è segnalato in tutte le zone produttive della regione, seppur con una enorme variabilità di presenza e di danno». Cia Emilia Romagna chiede interventi precisi alle istituzioni per risolvere una situazione sempre più drammatica per il mondo agricolo. «È indispensabile – sollecita Fini – continuare a finanziare la ricerca scientifica per individuare le possibili soluzioni al problema. E’ necessario chiedere contributi specifici al Ministero come è stato fatto per la xylella in Puglia». Alberto Notari, presidente Cia Modena, parla di «campagna pericola 2019 caratterizzata da cali produttivi: si stima la perdita di circa un terzo, soprattutto di Abate, la ‘regina’ delle pere, e problemi fitosanitari. Un malefico mix di fattori, compreso quello climatico – spiega Notari – ha generato un collasso delle piante di pere, soprattutto Abate, che in primavera non hanno germogliato, costringendo i produttori a sostituire percentuali elevate di piante. Il calo produttivo è generato anche da questo fattore quindi, con un conseguente aggravio di costi per le imprese».

Per Coldiretti, «Modena è pronta a guidare la battaglia, a fronte dell’esperienza maturata in Emilia Romagna». Coldiretti candida infatti il Consorzio Fitosanitario provinciale e il territorio modenese come «soggetti pilota, in Italia, per la sperimentazione di metodi di lotta contro la cimice asiatica. L’utilizzo di insetti antagonisti naturali appare particolarmente interessante» sottolinea Coldiretti Modena. Ma, spiega, «serve una strategia a 360° e interventi finanziari e agevolativi per far fronte al mancato reddito delle imprese».

v.bru.