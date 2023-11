Flash mob alla Pomposa: "Latte in polvere, pannolini, assorbenti: no all’aumento dell’Iva"

"No all’aumento dell’Iva su questi prodotti".

Si è svolto ieri in piazza Pomposa un flash mob contro le prime bozze della manovra del Governo: in particolare, la scelta di alzare al 10% l’Iva sui prodotti igienico-sanitari femminili e al 22% quella sui prodotti per la prima infanzia.

Una mobilitazione che segue la battaglia portata avanti da ’Tocca a Noi’, associazione nata per sostenere temi civili e sociali. Con il TamponTax Tour, aveva percorso tutta l’Italia per chiedere la riduzione dell’Iva sui prodotti igienico-sanitari e stimolare il dibattito nelle piazze, per normalizzare e abbattere lo stigma che accompagna le funzioni involontarie e biologiche dei corpi. Un lavoro di squadra che ha consentito, partendo dal locale, di far intervenire il Governo, con la riduzione dell’Iva su questi prodotti al 10% nel 2021, e al 5% nel 2022.

"Era un traguardo importante, anche se parziale – commenta Lucrezia Iurlano, presidente dell’associazione – In Italia, l’accesso libero e universale ai dispositivi per la tutela e la cura del proprio corpo non è ancora garantito ma, anziché andare avanti, decisioni di questo tipo ci portano a fare tre passi indietro. Questo in un momento storico in cui l’inflazione continua a crescere e la povertà ad aumentare, rendendo sempre più difficile alle persone accedere a prodotti indispensabili".

"Oggi – spiega Silvia Panini, attivista per Volt Italia – siamo qui per dire no a questo aumento. In un paese che soffre di gravissima denatalità e di un gravissimo squilibro tra i generi, questa cosa è inaccettabile. Non si possono tassare così famiglie e donne".

In piazza con Volt Modena e parte del comitato, erano presenti tra gli altri anche Arcigay, Giovani Democratici, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. "Una pioggia di tasse – sottolinea Stefania Ascari, deputata Movimento 5 Stelle – su prodotti di prima necessità che riguardano soprattuto le donne e il loro corpo. Questi aumenti sono inaccettabili".