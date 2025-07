Flash mob dei cittadini:: "Non tagliate le piante"

Molti cittadini contestano in questi giorni gli abbattimenti di secolari platani lungo vie cittadine per fare posto al percorso mirandolese della Ciclovia del Sole che scende verso la stazione ferroviaria di Cividale. L’altro pomeriggio un partecipato flash mob di qualche decina di persone ha mostrato lo scempio che si è fatto in viale Gramsci di 12 piante, una sola delle quali risultata malata.

"Una scelta dolorosa, - si giustifica l’assessore Luca Carafoli -, avvenuta nel contesto del progetto provinciale per la costruzione della Ciclovia del Sole, tronco 7, che l’amministrazione comunale non ha preso a cuor leggero, resa indispensabile da ragioni fitosanitarie e tecniche per permettere il completamento dell’intervento previsto".

In origine la previsione era di abbatterne 27 per fare posto alla nuova ciclabile. "Quanto accade – spiega Giorgio Cavazza del Movimento 5 Stelle e responsabile del Giardino Botanico "La Pica", che ha preso a cuore la vicenda accertando attraverso ricerche che questi platani, che danno refrigerio e ombra non solo ai residenti, ma anche ai pedoni ed ai tanti appassionati di bicicletta e jogging, risalgono al primo Ventennio del Novecento - è il seguito di un film già visto in via Piave dove hanno tolto tutti gli alberi secolari che c’erano e adesso continuano a farlo in via Gramsci. Questa diventerà la patria del cordolo al posto delle piante. Come giustificazione rimandano sempre alla Ciclovia dl Sole, ma lungo il percorso anche con le piante possono tranquillamente passare 4 bici affiancate. E le piante abbattute come si può vedere da quelle tagliate non sono malate: il cancro del platano si manifesta quando non hanno più foglie e sono secchi".

Per placare l’ondata di indignazione suscitata da questa decisione, avvenuta all’ insaputa della popolazione residente che è stata presa assolutamente in contropiede dall’inizio delle operazioni di abbattimento, l’amministrazione ha assicurato interverrà per mitigare l’effetto di questa perdita. "Consapevole del valore ambientale e affettivo che gli alberi rappresentano per i cittadini, l’intervento – afferma Carafoli – sarà accompagnato con una significativa riqualificazione del verde urbano. Saranno infatti piantati 60 nuovi alberi (non arbusti) lungo tutto il viale, scegliendo specie idonee a garantire sicurezza, longevità e un migliore inserimento nel contesto urbano, anche in relazione alla viabilità e ai sottoservizi".

Alberto Greco