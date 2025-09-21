Flash mob in piazza per Gaza. Presidio Cgil sotto la Prefettura

Partecipato flash mob ieri pomeriggio per la Palestina al FestivalFilosofia organizzato da Modena per la Palestina. I partecipanti alle 14 da piazza Torre si sono spostati in piazza Grande "per riportare al centro della città bandiere e simboli della Palestina sotto assedio, con l’obiettivo di rompere l’ancora eccessivo silenzio sulle violenze subite dal popolo palestinese".

E un’altra manifestazione si è tenuta venerdì pomeriggio davanti alla Prefettura, dove la diverse associazioni (Arci, Acli, Movimento non violento, Udi, Modena per la Palestina, Tam Tam di Pace, Udi) assieme alla Cgil – circa duemila le persone presenti – hanno consegnato al prefetto un documento "per denunciare – spiega il segretario Daniele Dieci – il mancato intervento del governo italiano su quello che sta succedendo a Gaza rispetto al diritto internazionale, far presente la necessità di riconoscere lo stato Palestinese, bloccare l’invasione e il genocidio", e mettere in discussione anche gli accordi commerciali con Israele.

La Cgil ha ribadito la necessità di "garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flottilla, come priorità immediate".

A prendere posizione contro la guerra a Gaza è stato anche il presidente della Provincia Fabio Braglia, ieri mattina nella chiesa San Carlo a margine della consegna della medaglia d’onore agli internati militari italiani: "Non possiamo continuare a trovarci davanti a dei cippi per commemorare e fare memoria della sofferenza di chi nei nostri territori ha subito l’orrore della guerra e dei crimini di guerra verso l’umanità e stare zitti davanti al genocidio che si sta perpetrando a Gaza. Che si fermino le armi immediatamente e si incominci a lavorare per la pace e per il diritti umani".