CronacaFlash mob in piazza per Gaza. Presidio Cgil sotto la Prefettura
21 set 2025
GIANPAOLO ANNESE
Cronaca
Flash mob in piazza per Gaza. Presidio Cgil sotto la Prefettura

Partecipato flash mob ieri pomeriggio per la Palestina al FestivalFilosofia organizzato da Modena per la Palestina. I partecipanti alle 14...

La manifestazione ieri pomeriggio in centro per la Palestina

La manifestazione ieri pomeriggio in centro per la Palestina

Per approfondire:

Partecipato flash mob ieri pomeriggio per la Palestina al FestivalFilosofia organizzato da Modena per la Palestina. I partecipanti alle 14 da piazza Torre si sono spostati in piazza Grande "per riportare al centro della città bandiere e simboli della Palestina sotto assedio, con l’obiettivo di rompere l’ancora eccessivo silenzio sulle violenze subite dal popolo palestinese".

E un’altra manifestazione si è tenuta venerdì pomeriggio davanti alla Prefettura, dove la diverse associazioni (Arci, Acli, Movimento non violento, Udi, Modena per la Palestina, Tam Tam di Pace, Udi) assieme alla Cgil – circa duemila le persone presenti – hanno consegnato al prefetto un documento "per denunciare – spiega il segretario Daniele Dieci – il mancato intervento del governo italiano su quello che sta succedendo a Gaza rispetto al diritto internazionale, far presente la necessità di riconoscere lo stato Palestinese, bloccare l’invasione e il genocidio", e mettere in discussione anche gli accordi commerciali con Israele.

La Cgil ha ribadito la necessità di "garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flottilla, come priorità immediate".

A prendere posizione contro la guerra a Gaza è stato anche il presidente della Provincia Fabio Braglia, ieri mattina nella chiesa San Carlo a margine della consegna della medaglia d’onore agli internati militari italiani: "Non possiamo continuare a trovarci davanti a dei cippi per commemorare e fare memoria della sofferenza di chi nei nostri territori ha subito l’orrore della guerra e dei crimini di guerra verso l’umanità e stare zitti davanti al genocidio che si sta perpetrando a Gaza. Che si fermino le armi immediatamente e si incominci a lavorare per la pace e per il diritti umani".

