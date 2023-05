Flash mob in via Razzaboni "Hera tiene bassi i costi Così il servizio ne risente"

di Roberto Grimaldi

"Ormai è sotto gli occhi di tutti, il modello Hera di raccolta porta a porta così non va. Va fermato e riorganizzato".

E’ questo il messaggio degli attivisti del Movimento 5 Stelle e delle associazioni Modena Volta Pagina e Unione Popolare, che ieri mattina si sono dati appauntamento davanti alla sede di Hera in via Razzaboni, per un flash mob e un volantinaggio contro le nuove modalità di raccolta rifiuti che sta prendendo piede in città tra tante proteste.

"Un piano così non poteva funzionare – dice Caludio Tonelli di Modena Volta Pagina – perché l’impostazione di base è sbagliata: purtroppo Hera è una società per azioni partecipata da fondi e il primo obiettivo è l’ottimizzazione degli utili. E’ sotto gli occhi di tutti che i mezzi impiegati per la raccolta di carta e plastica sono insufficienti, visto che la città è piena di sacchetti gialli e azzurri abbandonati. Eppure Hera i mezzi li avrebbe, ma per massimizzare l’utile tiene bassi i costi. Il risultato lo vedete anche voi".

"Hera si oppone a questa critica – dice il consigliere del M5S Giovanni Silingardi – dicendo che il contratto di servizio stipulato prevede degli standard minimi che loro rispettano, quindi sono inattaccabili. Ma ormai è evidente che questi standard minimi non sono più sufficienti per garantire la pulizia e il decoro della città. I contratti, in questo caso, si possono cambiare anche in corsa. Ed è il Comune il primo soggetto che deve farsi carico di questo problema, visto che è il terzo maggior azionista dell’utility cittadina".

"La magagna sta anche in un conflitto di interessi che sta alla base – aggiunge Tonelli – Hera è nello stesso tempo raccoglitore e gestore dell’inceneritore. Ha quindi interesse a tenere alta la quota di rifiuti indifferenziati da incenerire. Nei comuni gestiti da Aimag è il contrario: l’ l’utility ha interesse e ridurre i conferimenti dell’indifferenziato all’inceneritore, perché li deve pagare. E tutto funziona meglio. A Modena dovrebbero fare come a Forlì: il Comune ha assunto il personale che si occupa dei ritiri e gestitsce la raccolta attraverso una società municipalizzata".

Queste le proposte di M5S, Modena Volta Pagina e Unione Popolare: "Chiediamo che il sindaco e la giunta del comune di Modena assumano l’iniziativa per chiedere al gestore della raccolta dei rifiuti Hera di aumentare la frequenza della raccolta porta a porta, sospendere temporaneamente la sua estensione ai quartieri non ancora interessati, aumentare le squadre addette alla manutenzione dei cassonetti, potenziare la informazione e la distribuzione delle carte Smeraldo. Chiediamo anche che sia previsto un calendario ben preciso di riduzione dei costi e conseguentemente della TARI in conseguenza del minor quantità di rifiuti indifferenziati che si prospetta".