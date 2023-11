Flash mob per Assange: "Difendiamo la libertà"

La deputata M5s Stefania Ascari e la consigliera Enrica Manenti hanno partecipato, ieri in piazza Matteotti, al flash mob per Julian Assange, cofondatore di Wikileaks. "Grazie al Comitato di Liberazione Nazionale e a Free Assange Modena per sensibilizzare l’opinione pubblica. Impegnato per la verità e la giustizia, Assange rischia l’estradizione negli Usa con l’accusa infondata di spionaggio e 175 anni di carcere. In piazza per difendere libertà e trasparenza". Proposta la cittadinanza onoraria ad Assange e mozione per riconoscere la protezione internazionale.