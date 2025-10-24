Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente bimbo mortoQuando finisce cantiere tramPupi AvatiIl dono del profOlio MarcheRistoranti Gambero Rosso
Acquista il giornale
CronacaFlorim, 14 anni di energia pulita. Ora il progetto sul fotovoltaico
24 ott 2025
STEFANO FOGLIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Florim, 14 anni di energia pulita. Ora il progetto sul fotovoltaico

Florim, 14 anni di energia pulita. Ora il progetto sul fotovoltaico

Per l’azienda ceramica investimento di oltre 3,5 milioni per l’ampliamento degli impianti ‘verdi’.

Per l’azienda ceramica investimento di oltre 3,5 milioni per l’ampliamento degli impianti ‘verdi’.

Per l’azienda ceramica investimento di oltre 3,5 milioni per l’ampliamento degli impianti ‘verdi’.

L’impegno di Florim per la sostenibilità energetica compie un nuovo passo avanti. L’azienda celebra 14 anni di produzione di energia pulita e avvia un nuovo progetto da oltre 3,5 milioni di euro, destinato all’ampliamento degli impianti fotovoltaici e all’introduzione di un innovativo sistema di accumulo dell’energia. Con 127mila di metri quadrati già coperti da pannelli e una produzione annua di 14.317 MWh, Florim si prepara a ricoprire ulteriori 48mila metri quadrati con nuovi moduli fotovoltaici sul sito di Fiorano. A lavori ultimati, entro dicembre, la superficie complessiva salirà a oltre 175.000 metri quadrati, con una produzione totale di circa 17.930 MWh l’anno. Grazie ai due cogeneratori e agli impianti fotovoltaici l’azienda sarà in grado di produrre una quantità di energia elettrica pari al fabbisogno medio annuo di oltre 25mila famiglie. "Nonostante il periodo complesso, Florim continua a investire guardando al futuro, mettendo al centro persone, ambiente e comunità. La sostenibilità - sottolinea il presidente Claudio Lucchese - non è per noi una scelta tattica, ma un impegno autentico: questo nuovo progetto rappresenta un’ulteriore tappa di un percorso che trasforma la sostenibilità in un valore industriale concreto e duraturo". Dal 2011, anno dell’installazione dei primi pannelli, Florim ha realizzato investimenti in sostenibilità ambientale ed efficienza energetica per oltre 77 milioni di euro nei propri stabilimenti di Fiorano e Mordano. Tra il 2012 e fine 2026, grazie a tutti gli impianti che saranno in funzione, Florim avrà evitato l’emissione di oltre 185.000 tonnellate di CO2.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteEnergia