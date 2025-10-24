Florim, 14 anni di energia pulita. Ora il progetto sul fotovoltaico

L’impegno di Florim per la sostenibilità energetica compie un nuovo passo avanti. L’azienda celebra 14 anni di produzione di energia pulita e avvia un nuovo progetto da oltre 3,5 milioni di euro, destinato all’ampliamento degli impianti fotovoltaici e all’introduzione di un innovativo sistema di accumulo dell’energia. Con 127mila di metri quadrati già coperti da pannelli e una produzione annua di 14.317 MWh, Florim si prepara a ricoprire ulteriori 48mila metri quadrati con nuovi moduli fotovoltaici sul sito di Fiorano. A lavori ultimati, entro dicembre, la superficie complessiva salirà a oltre 175.000 metri quadrati, con una produzione totale di circa 17.930 MWh l’anno. Grazie ai due cogeneratori e agli impianti fotovoltaici l’azienda sarà in grado di produrre una quantità di energia elettrica pari al fabbisogno medio annuo di oltre 25mila famiglie. "Nonostante il periodo complesso, Florim continua a investire guardando al futuro, mettendo al centro persone, ambiente e comunità. La sostenibilità - sottolinea il presidente Claudio Lucchese - non è per noi una scelta tattica, ma un impegno autentico: questo nuovo progetto rappresenta un’ulteriore tappa di un percorso che trasforma la sostenibilità in un valore industriale concreto e duraturo". Dal 2011, anno dell’installazione dei primi pannelli, Florim ha realizzato investimenti in sostenibilità ambientale ed efficienza energetica per oltre 77 milioni di euro nei propri stabilimenti di Fiorano e Mordano. Tra il 2012 e fine 2026, grazie a tutti gli impianti che saranno in funzione, Florim avrà evitato l’emissione di oltre 185.000 tonnellate di CO2.