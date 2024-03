Florim adotta il lavoro ’da remoto’: "Per il benessere dei dipendenti"

Consapevole dell’importanza di un sano equilibrio tra lavoro e vita privata dei propri collaboratori, Florim annuncia l’adozione della modalità di smart working e a partire dal mese di marzo, gli impiegati avranno la possibilità di lavorare anche da remoto. La decisione nasce da un’analisi delle dinamiche lavorative, dalle esigenze dei dipendenti e dal confronto con le parti sindacali, evidenziando la centralità delle persone nell’ecosistema aziendale. "Il benessere dei nostri collaboratori – afferma Claudio Lucchese (nella foto), presidente di Florim S.p.A – è una priorità assoluta. Un buon equilibrio lavoro-vita personale è cruciale per il benessere delle persone e crediamo che possa contribuire ad una maggiore soddisfazione e motivazione sul lavoro". La possibilità di lavorare da remoto è parte di un più ampio ventaglio di iniziative di welfare aziendale volte a promuovere il benessere dei propri collaboratori, come testimonia la certificazione internazionale BS OHSAS 18001 per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell’ambito di un accordo siglato tra Florim e ospedale di Sassuolo, si inserisce inoltre la possibilità per dipendenti e famiglie di usufruire di tariffe agevolate per prestazioni diagnostiche e ambulatoriali in regime di libera professione, ma i dipendenti Florim possono anche contare, tra l’altro, su centri estivi gratuiti per i figli dei dipendenti, una convenzione con una scuola bilingue per bambini 0-10 anni, una piattaforma di welfare per l’accesso ad un ampio pacchetto di servizi, convenzioni con impianti sportivi, assistenza fiscale convenzionata.