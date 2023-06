Florim, campioni di sostenibilità

Un fatturato di 584 milioni di euro, con un incremento di oltre il 22%, l’apertura dei flagship store di Parigi e Roma, il primo posto nel concorso internazionale "La Fabbrica nel Paesaggio", promosso dai Club Unesco, per aver conseguito obiettivi di transizione ecologica. Sono solo alcuni dei traguardi raggiunti da Florim di cui dà conto la 15ma edizione del "Bilancio di Sostenibilità", il documento che descrive in modo trasparente i risultati ottenuti sul piano economico, sociale e ambientale dal Gruppo nel 2022. "Sia Florim che il Gruppo Fin-Floor hanno registrato i migliori risultati di sempre, grazie alle scelte strategiche compiute negli anni e al senso di responsabilità, la dedizione e l’impegno che tutti gli uomini e le donne che lavorano in Florim mettono quotidianamente nel loro lavoro", scrive il presidente Claudio Lucchese nella lettera agli stakeholder, aggiungendo come "nonostante l’instabilità geopolitica e i rincari energetici i risultati del Gruppo sono stati affiancati dalla crescita di tutti gli indicatori di sostenibilità". L’impegno ambientale del Gruppo, che in questo ambito ha investito 58 milioni di euro negli ultimi 11 anni, già tradotti 129.388 tonnellate di Co2 non emessa dal 2012, prevede anche l’avvio di un progetto di decarbonizzazione, mentre è già stato avviato un progetto di e-mobility per il trasporto delle lastre tra gli stabilimenti di Mordano e Fiorano che, attraverso l’utilizzo di camion elettrici, porterà alla mancata emissione di circa 560 tonnellateannue di Co2.