Florim e ospedale insieme per la formazione

Una stretta di mano tra due realtà che pur operando in settori diversi, hanno deciso di lavorare insieme per il bene e la salute del territorio del distretto ceramico. Ieri, a 10 anni dalla nascita del centro Salute e Formazione si è rinnovata la,ormai, consolidata partnership tra Florim e l’Ospedale di Sassuolo SpA. Era il 2010 quando il presidente di Florim, il dottor Claudio Lucchese, decise di acquistare i primi defibrillatori per migliorare le dotazioni di sicurezza e sensibilizzare il personale sull’importanza della prevenzione, grazie a momenti di formazione guidati dagli istruttori dell’ospedale di Sassuolo. Da qui l’idea di dedicare alcuni spazi aziendali pure alla formazione dei sanitari , coniando la partnership tra Florim e l’Ospedale di Sassuolo e finanziando nel 2014 il Centro Salute e Formazione, un progetto che coniuga cultura industriale e sanitaria. "Gli imprenditori sono abituati ad analizzare il ritorno dell’investimento, in questo caso il ritorno dev’essere misurato in baso alla soddisfazione nel vedere questo Centro sempre più vissuto e frequentato dagli operatori sanitari, che lo utilizzano per accrescere la loro professionalità ed esperienza. Vedere quindi aumentare, anno dopo anno, gli spazi, gli impianti e gli umanoidi è per noi fonte di grande vanto e compiacimento" ha affermato il presidente Lucchese. Una convenzione che il direttore generale dell’Ospedale di Sassuolo SpA Stefano Reggiani rinnova con entusiasmo, confermando i fruttuosi risultati: "La salute è un bene prezioso- ha affermato- e questa partner è fondamentale perché contribuisce in modo significativo alla formazione dei nostri professionisti e al trasferimento di conoscenze innovative. Ci ha permesso di condividere le ‘migliori pratiche’ in ambito sanitario, promuovendo la ricerca medica e offrendo un servizio di eccellenza anche ai cittadini del distretto ceramico". L’accordo che conferma la concessione degli spazi del Centro a Ospedale Sassuolo ,dal 2014 ad oggi, ha consentito di realizzare oltre 400 corsi formativi. Nell’ambito, infine, degli accordi siglati tra Florim e Ospedale, è stato anche confermato l’impegno da parte dell’azienda sanitaria a implementare piani di welfare rivolti specificamente ai dipendenti Florim e a garantire tariffe agevolate per prestazioni diagnostiche e ambulatoriali in regime di libera professione, iniziativa che si inserisce in un più ampio pacchetto di welfare che l’azienda di Fiorano mette a disposizione dei propri collaboratori.

Ylenia Rocco