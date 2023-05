Florim e Ospedale "Lotta all’Alzheimer"

‘Alzheimer e demenze: una priorità di salute pubblica’. Ha preso l’abbrivio da questo assunto l’evento svoltosi presso gli spazi di Florim Gallery e promosso da Florim e Ospedale di Sassuolo cui si è aggiunta la preziosa collaborazione di AUSL di Modena, che ha analizzato due patologie di natura degenerativa che sono tra le principali cause di disabilità per le persone anziane e i cui sintomi vengono spesso erroneamente attribuiti all’invecchiamento e allo stress. Obiettivo dell’incontro "la volontà – ha spiegato dott.ssa Marcella Camellini Medico di Cardiologia e Responsabile Scientifico Progetto salute&formazione - di approfondire questo argomento per conseguire una maggiore consapevolezza sulla patologia: la riduzione dei rischi, la diagnosi, il trattamento farmacologico e non ed i percorsi di sostegno al paziente ed ai caregiver nella nostra Provincia".

La demenza è infatti una patologia dall’impatto crescente: più di 50 milioni di persone nel mondo ne sono affette ed i casi registrati in provincia di Modena – 12mila persone, il 60% ha la forma più nota e grave, l’Alzheimer – hanno indotto l’AUSL a porre una forte attenzione nella gestione della problematica sia sotto il profilo sanitario che sociale tanto che ormai si parla di un "modello Modena".

Tra i relatori anche la dott.ssa Federica Ronchetti (Direttore del Distretto Sanitario di Sassuolo) con una breve introduzione sul tema delle demenze, funzionale alle relazioni del dottor Andrea Fabbo (Direttore della Struttura Operativa Complessa di Geriatria - Disturbi Cognitivi e Demenze della AUSL di Modena) e della dott.ssa Barbara Manni (Medico specialista in geriatria, gerontologia, malattie dell’invecchiamento e malattie dementigene della AUSL di Modena).