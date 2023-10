Florim premiata a Milano: sostenibilità ambientale nel dna dell’azienda

Un altro importante riconoscimento per Florim. Il gruppo guidato da Claudio Lucchese, che produce da oltre 60 anni superfici ceramiche per tutte le esigenze dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior design, è infatti tra i vincitori della terza edizione del "Sustainability Award", il premio promosso da Kon Group insieme a Elite e Azimut Area 4 che rende merito alle aziende in cui lo sviluppo sostenibile è parte integrante del proprio DNA. Il prestigioso riconoscimento è arrivato a conclusione di un lungo ed approfondito processo di verifica basato sulla valutazione delle performance in base al rating ESG (Environmental, Social e Governance) emesso da Altis advisory, spin-off dell’Università Cattolica, e da Reprisk. Florim ha ottenuto il punteggio più alto nella categoria "Top 100 Environmental" tra le imprese candidate con fatturato superiore a 250 milioni di euro a testimonianza del grande impegno profuso nella riduzione del proprio impatto ambientale e nell’adozione di buone pratiche ‘green’. La motivazione riconosce all’azienda ‘un forte impegno sul fronte della lotta al cambiamento climatico, dell’economia circolare e dell’utilizzo responsabile delle risorse naturali’. Quello della sostenibilità, del resto, è un driver di crescita sul quale il Gruppo – oltre 1500 i dipendenti nel mondo e oltre 584 milioni di euro il fatturato realizzato prevalentemente con i marchi Florim, Cedit, Florim stone –, ha investito moltissimo negli ultimi anni. Prima è diventata Società Benefit, poi ha ottenuto, nel 2020, la certificazione B Corp entrando a far parte, l’anno scorso, di Altagamma, la Fondazione che riunisce l’élite di aziende italiane ambasciatrici dello stile di vita italiano nel mondo. A ritirare il riconoscimento ottenuto da Florim, in occasione della cerimonia ufficiale, tenutasi mercoledì presso la sede di Borsa Italiana a Milano, Beatrice Lucchese, Consigliere Delegato Florim SPA SB. "Sono orgogliosa di questo premio che dimostra ancora una volta l’impegno quotidiano di Florim per uno sviluppo strategico sostenibile e virtuoso, che crea valore aggiunto per l’ambiente e il territorio".