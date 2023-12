Florim promuove ’Alfa Salus’: "Screening per prevenire i tumori"

Martedì scorso negli spazi Florim Gallery si è svolto il quarto e ultimo appuntamento del calendario 2023 degli ’Incontri della salute’, la rassegna di eventi gratuiti e aperti al territorio per accrescere la cultura della prevenzione e dei sani stili di vita. Promossi da Florim e Ospedale di Sassuolo, agli ultimi incontri si è aggiunta anche la collaborazione dell’Azienda USL di Modena.

Sotto la lente di ingrandimento è stato portato il tema della prevenzione e trattamento del tumore alla prostata, il carcinoma più frequente nell’uomo. L’intervento dei relatori, moderati dalla dott.ssa Marcella Camellini (Coordinatore delle attività formative presso il Centro Salute e Formazione, Medico dell’U.O. di Cardiologia - Ospedale di Sassuolo S.p.A.) ha permesso di mettere in luce come la sinergia di un team multidisciplinare sia l’anello chiave per una diagnosi tempestiva e per un approccio terapeutico personalizzato per il paziente. "Nel paziente oncologico prostatico – ha spiegato la dott.ssa Camellini – l’approccio multidisciplinare permette di affrontare al meglio tutte le fasi della malattia. Si basa sulla sinergia e competenza di più specialisti coinvolti a formare un team, tra cui oncologo, radiologo, radioterapista e urologo, che collaborando permettono di porre il paziente al centro del percorso di diagnosi e cura, proponendo un approccio ‘personalizzato’, al fine di ottimizzare il suddetto percorso". L’Incontro della salute ha permesso di introdurre il progetto ’Alfa Salus’ promosso da Florim insieme ad Ospedale di Sassuolo: la campagna di screening per la prevenzione del tumore alla prostata rivolta ai dipendenti Florim che partirà nel 2024.