Florim, screening per l’Avis: 200 adesioni tra i dipendenti

Ha riscosso grande interesse la campagna di sensibilizzazione "Uno Screening Per La Vita. Per te, per gli altri" promossa da Florim su invito di AVIS con l’obiettivo di ampliare il numero dei donatori di sangue del territorio. Fino al 19 giugno, infatti, l’headquarter Florim ospita sei diversi appuntamenti di screening per poter accogliere le circa 200 adesioni pervenute. In questi giorni il personale sanitario di AVIS sta effettuando prelievi di sangue ed elettrocardiogrammi che verranno refertati grazie al supporto della dottoressa Ermentina Bagni (direttrice UO Cardiologia dell’ospedale Sassuolo) e della dottoressa Marcella Camellini (medico cardiologo dell’ospedale di Sassuolo) e al termine dello screening verranno restituiti i risultati degli esami nell’ambito di una visita medica di accertamento (sempre in Florim) che permetterà di stabilire l’idoneità dei volontari alla donazione. "Sono molto orgoglioso di constatare una risposta entusiasta a questo progetto, poiché dimostra la grande sensibilità delle persone che lavorano in Florim ad un tema fondamentale", il commento di Claudio Lucchese, presidente di Florim S.p.A. Per promuovere internamente il progetto, Florim ha scelto il mese di giugno anche per celebrare, oggi, la giornata mondiale del donatore di sangue. "Grazie al supporto di Florim – spiega il presidente dell’Avis Provinciale Cristiano Terenziani – abbiamo potuto coinvolgere in modo mirato tanti potenziali donatori".