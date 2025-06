Florim si rinforza negli Usa. Aperto uno store a Los Angeles

Florim rafforza la propria presenza nel mercato nordamericano con l’apertura del nuovo Flagship Store a Los Angeles, nel cuore del Design District di West Hollywood. Dopo l’esperienza del pop-up store lanciato nel 2023, l’azienda sceglie di stabilirsi con uno spazio permanente all’interno di uno degli edifici più iconici dell’area.

Lo showroom, caratterizzato da sette vetrine, si sviluppa su oltre 600 mq distribuiti su tre livelli, completati da due logge e una terrazza panoramica. Il percorso espositivo si snoda tra il primo e il secondo piano, attraverso una serie di ambientazioni che esplorano le molteplici potenzialità applicative delle grandi lastre ceramiche Florim che, proposte in spessori variabili da 3 a 20 mm, rappresentano soluzioni progettuali trasversali, in grado di offrire ai professionisti uno strumento di design completo, versatile e performante.

Al terzo livello trovano posto una cucina funzionante, una conference room e un’area lounge accogliente, tutte affacciate su una terrazza panoramica dotata di bar esterno. Questo terzo piano non si limita a completare l’esperienza espositiva, ma si configura come piattaforma di incontro e sperimentazione, pensata per ospitare eventi, talk, presentazioni di prodotto, sessioni formative e momenti di networking.

Il concept si arricchisce grazie alla collaborazione con brand italiani di alta gamma: Molteni&C per la cucina, Artemide per l’illuminazione architetturale, Fantini per la rubinetteria di design e Turri per gli arredi, creando una sinergia estetica e funzionale che valorizza l’eccellenza del Made in Italy.