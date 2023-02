Florim, studenti a lezione di cuore

Sono 250 gli studenti delle scuole medie del territorio sassolese che, quest’anno, faranno ‘tappa’ in Florim per partecipare alle lezioni sul cuore, l’apparato cardiocircolatorio e il suo funzionamento, promosse dalla Cardiologia dell’ospedale di Sassuolo. L’iniziativa ’Un cuore sano per amico’ è unica nel suo genere per la provincia di Modena, e quest’anno vede impegnate tutte le classi terze delle scuole medie del comprensorio. L’obiettivo degli incontri tra sanitari dell’ospedale e studenti, accompagnati dai loro insegnanti, è fornire strumenti informativi per salvaguardare il benessere del cuore e comprendere in modo semplice l’importanza di una vita sana.L’incontro di apertura del ciclo di 6 ‘lezioni’ si è svolto ieri in ’Florim Gallery’, lo spazio multifunzionale che l’azienda apre al territorio per eventi e iniziative culturali.