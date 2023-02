Fmav svela l’arte giovane di Valentini e Zanin

di Stefano Luppi

L’arte dell’ultima generazione viene presentata allo Spazio F di Palazzo Montecuccoli, la sala per incontri di Fondazione di Modena in via Emilia centro. Qui, oggi alle 17,30, Fondazione Modena Arti Visive (Fmav) illustra opere di giovani e già accreditati artisti, Jacopo Valentini e Martina Zanin, che così entrano nel patrimonio comunale gestito da Fmav. Ciò avviene dopo una ampia selezione nell’ambito del progetto ’Cantica21’, voluto dai ministeri degli Esteri e della cultura nel 2021 (a Roma sono stati selezionati 45 artisti su 293 che hanno presentato opere). L’opera di Valentini si intitola ’Concerning Dante Autonomous cell’ ed è una ricerca artistica legata al poeta e alla Divina Commedia, realizzata ripercorrendo lungo l’Italia i viaggi reali e quelli immaginifici di Dante. Nel lavoro fotografico vengono raccontati tre luoghi, interpretati simbolicamente come i varchi verso Inferno, Purgatorio e Paradiso: i Campi Flegrei erano per gli antichi l’accesso agli inferi; la Pietra di Bismantova è ritratta a simboleggiare il Purgatorio, il Delta del Po è invece la figurazione del Paradiso. Per ogni luogo è stato realizzato un dittico fotografico con una foto del paesaggio e uno still life che riproduce raffigurazioni del poema eseguite da grandi artisti del passato.

Zanin presenta ’Older than love’, opera multimediale che prende come punto di partenza il rapporto personale dell’artista con il padre e sviluppandolo attraverso la metafora del falco e della sua preda. Si parla qui di aggressività animale e umana attraverso vari sentimenti, dalla paura e dalla rabbia fino all’amore. L’installazione multimediale è composta da fotografia, materiale d’archivio, video e suono e lavora sulla ambivalenza delle relazioni e la loro percezione. L’incontro sarà introdotto da Daniele De Luigi, curatore FMAV che presenterà anche i volumi ’Jacopo Valentini, Concerning Dante - Autonomous Cell’ e ’Martina Zanin, Older than love’ legati al progetto.